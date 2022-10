06.10.2022 h 11:41 commenti

Visite a palazzo Banci Buonamici, a fare da ciceroni gli studenti del liceo sportivo e del classico europeo

A conclusione dei festeggiamenti per i 30 anni della Provincia, sabato 8 ottobre un tour di visite pomeridiane gratuite. In programma anche due convegni che ripercorrono la storia dell'Ente, interverranno anche gli ex presidenti

Sabato 8 ottobre sarà la giornata conclusiva della serie di iniziative di celebrazione dei 30 anni della Provincia di Prato. Per l’occasione, dalle 15.30 alle 18 (ultimo ingresso ore 17.20), si terranno visite guidate gratuite di Palazzo Banci Buonamici a cura degli studenti del Liceo Sportivo Gramsci Keynes e del Classico Europeo del Convitto Cicognini, in collaborazione con l’associazione HistoriaEdita. Durante il pomeriggio i ragazzi faranno da guida a chi vorrà visitare il palazzo della Provincia, approfondendone gli aspetti storico-artistici. “Abbiamo ospitato qui in Provincia alcuni di questi ragazzi prima dell’estate – commenta il presidente Francesco Puggelli – ed hanno dimostrato un grande interesse per il palazzo e la sua storia. Sono felice che questo luogo venga raccontato proprio dalla voce dei più giovani, che rappresentano la nuova cittadinanza che nei prossimi anni si confronterà con il mondo delle istituzioni e, magari, assumeranno loro stessi ruoli di guida per la città e il territorio. Il palazzo è un tesoro in pieno centro storico e tanti pratesi ci passano spesso davanti ma non lo conoscono. Visitarlo è quindi un’opportunità per conoscere meglio non solo l’istituzione ma anche un prezioso patrimonio artistico culturale della nostra città”.

Sabato il palazzo della Provincia ospiterà anche due momenti di convegno.Alle ore 9.30, in salone consiliare, “Provincia di Prato: 30 anni di cronaca”, corso di formazione per giornalisti a cura dell'Associazione UCSI-Toscana e dell'Ordine dei Giornalisti della Toscana (valevole per i crediti formativi per i giornalisti iscritti all’ordine), aperto a tutti.

La cronaca pratese ieri (Caterina Fanfani introduce Piero Ceccatelli e Paolo Toccafondi), La cronaca pratese ieri (Giacomo Cocchi introduce David Bruschi, Ilenia Reali, Gianni Rossi e Claudio Vannacci) Alle ore 18, sempre in salone consiliare, “Tavola rotonda sui primi tre decenni dell'ente e sulle prospettive future”.Saluto del vescovo di Prato mons. Giovanni Nerbini, del prefetto Adriana Cogode, dei sindaci della Provincia. A seguire Tavola rotonda con il presidente della Provincia Francesco Puggelli e con gli ex presidenti Daniele Mannocci, Massimo Logli, Lamberto Gestri e Matteo Biffoni. Conduce la giornalista Eleonora Barbieri.

