Visita virtuale per scegliere l'asilo nido. Ecco come fare a collegarsi

L'iniziativa "Nidi Aperti", dedicata ai genitori interessati ad iscrivere i propri bambini ai nidi d'infanzia per l’anno educativo 2021/2022, si sposta sul canale YouTube del Comune di Prato.In questo periodo di emergenza sanitaria, i nidi comunali hanno scelto di utilizzare il canale multimediale, già rodato negli anni, per permettere a tutti di entrare virtualmente all'interno delle strutture e poter conoscere l’organizzazione degli spazi, dei tempi e delle routine, ma anche il personale educativo, di cucina ed ausiliario, e il progetto pedagogico ed educativo."Purtroppo quest'anno non è possibile permettere in presenza la visita alle nostre scuole - afferma l'assessore alla Pubblica Istruzione Ilaria Santi -, e anche se è certamente un'esperienza meno empatica abbiamo ritenuto necessario e doveroso permettere ai genitori che ci affideranno i loro figli di poter vedere, anche se solo online, le nostre strutture, sperando di poter tornare a far visita al più presto di persona. La situazione adesso è questa ma il nostro è un messaggio per il futuro a cui guardiamo con speranza e fiducia".Per la visita virtuale dei 9 nidi d'infanzia comunali basterà accedere alla pagina YouTube del Comune nella playlist " Nidi comunali aperti ".Partecipano all'iniziativa anche alcuni nidi privati convenzionati del Comune. Per accedere alla pagina YouTube dedicata " Nidi convenzionati apert i"Anche tutte le scuole d'infanzia comunali sono aperte con tour virtuali visibili nella playlist "Scuole dell'infanzia comunali aperte" al canale YouTube del Comune Per tutte le informazioni sull'iniziativa "Nidi Aperti ", i link per la visita alle strutture, e sui servizi educativi si può consultare la pagina dedicata del Comune.