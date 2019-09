27.09.2019 h 11:37 commenti

Visita sul camper e rilascia certificati per la pratica sportiva senza averne titolo, denunciato medico "in trasferta"

Blitz dei carabinieri del Nas e della stazione di Iolo ieri sera davanti all'impianto rugby Chersoni dopo alcune segnalazioni sull'attività abusiva del medico non specialista

Rilasciava certificati medici sportivi non agonistici ai ragazzi che frequentano il campo di rugby Cherson a Iolo a bordo di un camper attrezzato ma non idoneo, senza specializzazione né autorizzazione.

A scoprire il medico "ambulante" di 48 anni, residente nella provincia di Salerno, sono stati i carabinieri della stazione di Jolo e del Nas di Firenze che ieri sera, 26 settembre, è stato sorpreso a effettuare visite mediche a bordo del suo camper adibito a studio medico, rilasciando certificati di idoneità sportiva senza essere specializzato in medicina dello sport e senza alcuna autorizzazione. Il blitz è scattato a seguito di alcune segnalazioni arrivate ai militari della locale stazione. A bordo c'era tutta l'attrezzatura necessaria per vere e proprie visite ai ragazzi del Chersoni; elettrocardiogramma a riposo, apparecchiatura “stepper” per ecg sotto sforzo, spirometro, lettino medico e rilevatore della pressione sanguigna. Sia il camper che l'attrezzatura sono stati sequestrati in via preventiva e affidati in custodia giudiziaria allo stesso medico che è stato denunciato a piede libero. Al momento non sono emersi elementi che accertino un coinvolgimento delle società sportive che utilizzano l'impianto del Chersoni. Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Gianpaolo Mocetti, proseguono anche per capire il giro d'affari che il medico potrebbe avere messo in piedi con il suo ambulatorio mobile.