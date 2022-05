03.05.2022 h 15:44 commenti

Visita "ravvicinata" alla facciata del Duomo, ora la bellezza è a portata di mano

Per tutto il mese di maggio, utilizzando i ponteggi montati per il restauro, si potrà ammirare la lunetta di Andrea della Robbia e il pulpito del Donatello. La vista spazia sui tetti e sulla Calvana

Il cantiere per il restauro della facciata del Duomo diventa l'occasione per conoscere la storia della Cattedrale e soprattutto ammirare da vicino la lunetta di Andrea della Robbia, il pulpito del Donatello e il gioco di colori fra la pietra verde di Prato, la pietra serena e l'alberese. Le visite, realizzate da arteMia in collaborazione la ditta Piacenti a cui è stato affidato il restauro, si terranno tutti i giovedì di maggio .



Un intervento di oltre 1milione e 700mila euro con un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato e il bonus facciata, che durerà fino a dicembre e prevede, oltre alla ripulitura della pietra, anche la sostituzione di quelle che si stanno sfarinando, in particolare i sostegni delle "mensole". Materiale che all'origine proveniva dalla cava di Figline che anche questa volta fornirà il materiale di sostituzione. Il progetto per il restauro è stato affidato allo studio Comes che , dopo un primo monitoraggio lo scorso anno per capire lo stato di salute delle pietre, ha creato un pool di esperti proprio per creare un intervento conservativo e duraturo. "L'ultima pulizia e sostituzione delle pietre - ha spiegato Carlo Blasi direttore del cantiere - è avvenuta 40 anni fa, il nostro lavoro sarà armonizzato con quell' intervento e seguito dalla Sovraintendenza".

Due gli interventi previsti, la pulizia della pietra alberese, all'origine grigia e oggi bianca, e la sostituzione di quella verde, che per natura tende a sfogliarsi e del palombino che dona le sfumature rosse alla facciata. "Per quanto riguarda l'alberese - ha spiegato la restauratrice Elisa Frosini - faremo una pulizia a secco leggera, più complicata la sostituzione della pietra verde, agiremo in particolare intorno all' orologio dove la situazione è molto critica".



Durante le visite, oltre ad ammirare la facciata, si arriverà all'altezza del pulpito del Donatello, si potrà anche godere di un'insolita vista di piazza del duomo e dei tetti del cento città, oltre che della Calvana. Le visite si terranno il 5, il 12 , il 19 e il 26 maggio in due turni 18,30 e 19,30 è obbligatoria la prenotazione al numero 3405101749. Maggiori informazioni sul sito di Artemia. "Prima di salire sui ponteggi - ha spiegato la vicepresidente Arianna Pierattini - faremo una breve storia della cattedrale e ovviamente anche del pulpito di Donatello".

La Diocesi non è la prima volta che sfrutta i ponteggi dei cantieri di restauro per proporre visite guidate, è successo anche con i dipinti di Filippo Lippi. "L'emozione - ha spiegato il vescovo Giovanni Nerbini - è quella di vedere da vicino quello che siamo abituati a guardare con occhio distratto. Vedere in dettaglio fa apprezzare infinitamente il lavoro che hanno fatto gli artisti nei secoli passati".

Il tour sui ponteggi del Duomo è un'occasione non solo per i pratesi: " Il duomo che oltre ad un importanza religiosa riveste un interesse anche artistico - ha spiegato Simone Mangani assessore alla cultura - è una delle due case dei pratesi, questa è sicuramente un'occasione unica per vederla da un'altra prospettiva ".