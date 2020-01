E' una brutta storia di violenze e abusi su due fratelli, minorenni all'epoca dei fatti, quella su cui sta indagando la Procura di Prato. Una storia molto delicata perché, come si legge sull'edizione di oggi de La Nazione, al centro c'è un'istituzione religiosa, recentemente sciolta dal Vaticano.

Secondo quanto pubblicato sulla cronaca del quotidiano, le violenze sessuali sui due fratelli si sarebbero consumate fra le mura dell’ex comunità religiosa "I Discepoli dell’Annunciazione" in un periodo di tempo che va dal 2008 al 2016. In particolare nella sede di Prato di via Bologna e in quella di Calomini in provincia di Lucca. La procura ha iscritto nel registro degli indagati nove persone, tutte appartenenti alla comunità religiosa. Tra loro anche il fondatore don Giglio Gilioli, 73 anni, sacerdote veronese trasferitosi a Prato da oltre dieci anni proprio per aprire la comunità oggi chiusa ( LEGGI ).

Immediata la reazione della Diocesi. Il vescovo di Prato Giovanni Nerbini esprime piena fiducia nella magistratura, offrendo agli inquirenti la fattiva collaborazione della Diocesi. Le ipotesi di reato, del resto, sono gravissime e addolorano l’intera comunità diocesana pratese. "Non nascondo il mio dolore e la mia viva preoccupazione e vorrei sperare che gli addebiti mossi non risultino veri, ma voglio chiaramente dire – afferma monsignor Nerbini - che il primo interesse che la Chiesa di Prato ha è quello della ricerca della verità. Per questo auspico che la magistratura, nell’interesse di tutti, possa portare quanto prima a termine le indagini".

La vicenda aveva avuto inizio nel giugno dello scorso anno quando all'allora vescovo di Prato Franco Agostinelli era stata presentata una denuncia da parte di un giovane il quale raccontava che diversi anni prima - all’epoca lui era minorenne - aveva subìto abusi sessuali e psicologici all’interno della comunità in questione. Della notizia il vescovo aveva dato immediatamente comunicazione alla Congregazione per la Dottrina della Fede, la quale nel settembre scorso aveva disposto la celebrazione di un processo amministrativo penale.

Il vescovo attuale aveva così immediatamente provveduto all’apertura di tale procedimento – tuttora in corso – secondo le norme del Diritto canonico. Senza attenderne le conclusioni, il vescovo diocesano si era recato lo scorso dicembre, di propria spontanea iniziativa presso la Procura di Prato.

La Procura, che ha già acquisito le testimonianze dei due fratelli, ha disposto una serie di perquisizioni a carico degli indagati e in tutte le sedi che hanno ospitato la comunità (quella di Prato era in via Bologna, vedi foto sotto). Perquisizioni effettuate dalla Squadra Mobile che ha raccolto molto materiale, adesso al vaglio degli inquirenti. Non è escluso che possano uscire nuovi sviluppi. Il sospetto è che possano esserci altre vittime tra i ragazzi affidati alla comunità religiosa. Le violenze sessuali, secondo quanto denunciato, sarebbero state anche di gruppo.