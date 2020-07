01.07.2020 h 14:29 commenti

Violenze contro i genitori e il fratello, minorenne rinchiuso in una comunità

I carabinieri di Montemurlo hanno eseguito l'ordine di custodia cautelare a carico del giovane che avrebbe ripetutamente sottoposto i familiari a maltrattamenti

Un minorenne marocchino è stato rinchiuso in una comunità in seguito ad un provvedimento di custodia cautelare emesso dal tribunale dei Minori di Firenze. Il giovane è indagato per maltrattamenti in famiglia ai danni dei genitori e del fratello residenti nel capoluogo toscano. Secondo quanto accertato dagli inquirenti, il ragazzo si sarebbe reso responsabile di ripetute violenze e minacce ai danni dei familiari. Una situazione grave a cui ieri, martedì 30 giugno, è arrivata la parola fine con l'ordine di custodia cautelare eseguito dai carabinieri di Montemurlo che hanno allontano il minorenne dai familiari vittime di continue angherie.



