Violenza sulle figlie e maltrattamenti alla moglie, operaio tessile condannato a 9 anni di carcere

La denuncia risale al 2017. Fu la figlia più grande a raccontare ciò che accadeva tra le mura di casa. La sentenza pronunciata al termine del processo con rito abbreviato

Att sessuali sulle tre figlie, due delle quali minorenni, e maltrattamenti alla moglie. Sono i reati, divisi in due diversi procedimenti, che oggi, giovedì 4 marzo, hanno portato alla condanna di un pakistano di 50 anni, operaio tessile, residente con la famiglia a Prato. Il giudice delle udienze preliminari, Francesca Scarlatti, al termine del processo con rito abbreviato ha condannato l'imputato a 6 anni per le violenze sulle figlie, e a tre anni e due mesi per i maltrattamenti alla coniuge.

L'uomo, assistito dall'avvocato Omar Torri, finì nei guai nel 2017 quando venne alla luce il quadro di violenza, disagio e degrado del nucleo familiare. Fu la maggiore delle figlie, all'epoca diciannovenne, a denunciare ciò che avveniva tra le mura di casa: toccamenti, carezze spinte, palpeggiamenti. Attenzioni riversate dal padre sulla figlia più grande a partire dal 2009 e tra il 2016 e il 2017 anche sulle sorelle più piccole. A far sprofondare il cinquantenne in una situazione di forte disagio sarebbe stata la morte della prima moglie: un fatto al quale avrebbe reagito cominciando a bere fino a finire in cura al Sert per cercare di uscire dall'alcolismo. Nel 2018 un uovo matrimonio naufragato però nei maltrattmenti.

Le figlie più piccole vivono attualmente in una casa famiglia in una località segreta, mentre, a tutela della moglie, era stato già emesso un provvedimento che vieta all'uomo di avvicinarla.



