Violenza sulle donne e maltrattamenti, la procura adotta il 'codice rosso': "Da inizio anno una denuncia al giorno"

Dal 9 agosto entra in vigore la nuova legge che prevede pene più severe e tempi più rapidi per le inchieste relative a violenza sessuale, stalking e maltrattamenti contro le donne. Il procuratore Nicolosi: "Il nostro ufficio è attrezzato per rispondere in modo adeguato"

Sempre più donne picchiate, maltrattate, perseguitate. Un fenomeno che da diversi anni a questa parte non conosce rallentamenti. A Prato, dall'inizio dell'anno a ieri, martedì 6 agosto, la procura ha avviato 252 procedimenti, un numero in linea con il 2018 quando i procedimenti sono stati 509, in pratica una quarantina al mese. Ogni due procedimenti una misura cautelare: arresto, divieto di avvicinamento, obbligo di allontanamento. La violenza sulle donne è una piaga che il Governo spera di curare con il cosiddetto 'codice rosso”, legge appena approvata che dal 9 agosto introduce nuovi reati, inasprisce le pene e accelera le inchieste. La novità principale riguarda le procure che, da quando il procedimento viene iscritto, hanno tre giorni di tempo per ascoltare la vittima. “Il nostro ufficio è già strutturato e attrezzato per far fronte con tempestività ai procedimenti che hanno per oggetto maltrattamenti, stalking, violenza sessuali, inosservanza degli obblighi di assistenza familiare – il commento del procuratore Giuseppe Nicolosi – la difficoltà vera non è convocare e ascoltare la persona offesa entro tre giorni ma gestirla”. Una gestione che spesso diventa complicata a causa dei ripensamenti, dei passi indietro, delle ritrattazioni, delle correzioni che la donna maltrattata, violentata o perseguitata mette in campo rispetto alla prima denuncia. Il gruppo specializzato in reati contro le fasce deboli, coordinato dal sostituto Laura Canovai e composto dai sostituti Massimo Petrocchi, Valentina Cosci e Carolina Dini, ha a che fare tutti i giorni con storie di soprusi, botte e vessazioni dove vittime sono le donne ma anche i bambini. “Ci sono vittime che successivamente tendono a minimizzare, che si colpevolizzano, che cercano di giustificare il comportamento del marito o del compagno, che insomma cambiano versione – spiega il sostituto Canovai – accade di frequente che dopo il primo momento di allarme la persona offesa tenti di ridurre la portata delle dichiarazioni precedente rese alle forze di polizia e all'autorità giudiziaria e questo incide sull'attendibilità. E' necessario un cambiamento culturale, bisogna capire che i procedimenti si nutrono non solo dei racconti delle vittime ma anche di quelli di chi assiste a determinate situazioni. La tenuta psicologica della persona offesa è importante, ma altrettanto importante è la testimonianza di chi sa, di chi ha sentito oppure visto”.A colpi di decine al mese, la procura è assorbita dai procedimenti che riguardano i reati contro le fasce deboli e la speranza è che la nuova legge riesca a frenare il trend. Intanto le pene sono più severe, ma si fa affidamento anche sull'introduzione di nuovi reati: il reveng porn, per esempio, cioè la condivisione pubblica di immagini intime senza il consenso dei protagonisti, ma anche lo sfregio al volto o l'inosservanza del divieto di avvicinamento o dell'obbligo di allontanamento dalla vittima. “Ho strutturato l'ufficio in modo che uno dei sostituti del gruppo specializzato sia sempre presente – dice il procuratore – la nostra attenzione sul tema è massima e lo è non da ora ma da sempre. Le denunce soffrono di due opposti che vanno sempre considerati: o si tende a enfatizzare fatti che poi risultano minimi o, viceversa, si tende a minimizzare fatti che poi si rivelano molto importanti. Rispetto a questo le indagini devono essere curatissime e puntuali”. Indagini curate e puntuali ma anche intrise di umanità per provare ad affermare il difficilissimo principio della irreversibilità dell'accusa. Dalla procura un messaggio di fiducia alle donne vittime di violenze, che siano fisiche o psicologiche non fa differenza: “Fidarsi dell'autorità – le parole del sostituto Laura Canovai – affidarsi alla grande rete di sostegno che è in grado di accogliere e tutelare la persona offesa che però deve fare la sua parte perché deve essere chiaro che non si può modificare la versione dei fatti sull'onda dell'emotività”.