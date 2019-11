22.11.2019 h 15:50 commenti

Violenza sulle donne, continuano a crescere i casi a Prato. Lunedì giornata di sensibilizzazione con tanti eventi

Nel 2018 sono 358 le donne che si sono rivolte al centro antiviolenza la Nara, in dieci mesi del 2019 gli accessi sono stati 374. Firmato un protocollo per l'apertura di uno sportello di ascolto a Poggio a Caiano e l'apertura di una nuova casa rifugio

Cresce il numero di donne che si rivolge al centro antiviolenza La Nara per denunciare partner violenti, nei primi dieci mesi dell'anno in corso gli accessi sono stati 373 di cui 114 riguardano donne straniere.Nel 2018 i casi seguiti dal centro erano 358.

“Un fenomeno che purtroppo resta radicato e che è ancora lontano dall’essere estirpato – ha commentato Francesca Ranaldi coordinatrice del Centro – i dati sono in linea con quelli nazionali. Purtroppo crescono anche i casi in cui vengono uccisi anche i figli e non solo le madri. Tuttavia voglio vedere il lato positivo: le donne denunciano e c’è una rete pronta ad accoglierle”.

Un circuito che è anche sostenuto dall’amministrazione comunale che nel 2018 ha firmato un protocollo d’intesa con la Provincia e i sei comuni del territorio: “Purtroppo i casi denunciati anche ai nostri servizi – spiega Luigi Biancalani assessore ai servizi sociali – sono in aumento per questo abbiamo potenziato gli sportelli di ascolto aprendone uno a Poggio a Caiano, inoltre le case di accoglienza per le donne vittime di violenza sono passate da una a due”.

La sera del 25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne. Il castello dell’Imperatore sarà illuminato di arancione, mentre per tutta la settimana sono in programma diversi eventi a Prato e Provincia.

Prato

Lunedì 25 novembre ad Officina Giovani alle 21, 30 la presentazione della mostra “Non è successo niente”, che si interroga sulla distanza con cui noi tutti guardiamo alla violenza sulle donne.

Saranno presenti le Fotografe Claudia Gori e Margherita Nuti di Associazione Sedici. All'inaugurazione della mostra fotografica ci sarà anche la performance condotta da Daniela Morozzi e accompagnata dal musicista Stefano Coco Cantini.

Lunedì 25 novembre in Piazza S. M. delle Carceri alle 15.30 ci sarà un Flash Mob, a cura CGIL Coordinamento Donne in collaborazione con il Centro Antiviolenza La Nara e con il patrocinio del Comune di Prato e della Provincia di Prato

Martedì 26 Novembre in Salone Consiliare alle 21 ci sarà la proiezione del film “L’amore rubato” e il dibattito. Iniziativa a cura Soroptimist club Prato.

Sabato 30 novembre alle 10 in Sala Conferenze della Biblioteca Lazzerini ci sarà "Uscire dalla violenza di genere a Prato". Presentazione dell’11° rapporto sulla violenza di genere in Toscana, a cura del Centro Documentazione Antiviolenza La Nara. L’iniziativa rientra nella Rassegna “Un autunno da sfogliare”.

Il 26/27/28 novembre dalle 9 alle 11 Matinée di presentazione della Mostra “Non è successo niente” alle scuole secondarie di primo grado con interventi di sensibilizzazione al tema stereotipi e violenza di genere. Performance a cura di Teatro Metropopolare, Regia di Livia Gionfrida con Giulia Aiazzi. Inoltre ci saranno gli interventi di operatrici del Centro Antiviolenza la Nara e operatori della Rete di sostegno e protezione per il contrasto della violenza alle donne nella Provincia di Prato.

Il 29 novembre dalle 9 alle 11 si terrà il laboratorio di sensibilizzazione condotto dal Centro antiviolenza La Nara e dagli operatori della Rete di sostegno e protezione per il contrasto della violenza alle donne nella Provincia di Prato. Sarà presente il personale della Questura di Prato e del Codice Rosa

Provincia di Prato

Montemurlo

Lunedì 25 novembre alle 11 al Parco Commerciale Coop, via Livorno, verrà 'inaugura ta la "Panchina rossa" simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, in collaborazione con la sezione soci Uni Coop Firenze.Alle 21,15 nella Sala polivalente Cristiano Banti, "Voci di donne", una serata di canti tradizionali internazionali dedicati alle donne. Trio vocale Vocicontrokarma con Terra di Mezzo Ensamble a cura dell'Associazionemusicoterapica Il Sentiero del Suono e la Cooperativa Eram in collaborazione con il Dipartimento di musicoterapia C.J. Boncompagni.

Carmignano

Sabato 23 novembre allo Spazio Culturale Pandora, via Don Lorenzo Milani 7 Seano (Po), alle 20 ci sarà l'apericena su prenotazione 370 3456824.

Mentre alle 21,15 la performance interattiva “Chiamami con il tuo nome”. Durante la serata, inoltre, ci sarà la promozione del libro “La Nara. Una donna dentro la storia” di Maricla Boggio. Ingresso libero.

Domenica 24 novembre alle 16,30 in piazza G. Matteotti ci sarà l'inaugurazione con performance di danza classica della Panchina Rossa per ricordare tutte le donne vittime di violenza.

A seguire La proiezione del film “L’Affido” ("Jusqu'à la garde"- Francia 2018). Il più esemplare manifesto contro il femminicidio mai visto sullo schermo, premiato alla Mostra di Venezia col Leone d'argento per la regia e col Leone del Futuro.

Lunedì 25 novembre alle 21, 15 in Sala Consiliare ci sarà la proiezione del film “Artemisia. Passione estrema” di Agnès Merlet. Dedicato alla storia della pittrice Artemisia Gentilesche, vittima di violenza. Presentazione a cura di Barbara Prosperi – Chiusure della mostra di pittura

Poggio a Caiano

Giovedì 28 novembre alle 21,15 alle Scuderie Medicee, Sala Spadini (ingresso via Pratese), ci sarà l'iniziativa dal titolo “Una sfilata sulle note della speranza", a cura di R. Meozzi, con la partecipazione dei F.lli Cecchi.

Su prenotazione, allo 055.8701216 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 ingresso gratuito

Sabato 14 dicembre alle 18,30 al Circolo Arci Becagli, via Ardengo Soffici 64 B, ci sarà la performance di danza movimento terapia dal titolo: “Le dee Vulnerabili” a cura di Apid (Associazione Professionale Danza Terapeuti Italiani).

Comune di Vaiano

Mercoledì 27 novembre alle alle 21 in Salone Consiliare ci sarà la proiezione del cortometraggio "Donna danno" di Mike Ricci. Durante la serata diffusione dei dati sulla violenza sulle donne a cura del Centro Antiviolenza La Nara. Inoltre la facciata del Comune sarà illuminata di luce rossa.

Vernio

Sabato 24 novembre alle 15,30 al Casone de’ Bardi la performance: "Arti per la donna: performance artistiche per dire No alla violenza di genere", in collaborazione con le associazioni del Comune di Vernio. Installazione scarpette rosse da parte della donne delle associazioni di Vernio e delle amministratrici.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus