Violenza sessuale sull'amica della moglie, ex bancario condannato a 6 anni

Il pubblico ministero Laura Canovai ha chiesto 7 anni di reclusione. I fatti denunciati risalgono all'estate 2017. Riconosciuto anche un risarcimento di 25mila euro alla vittima costituita parte civile

Spinse l'amica della moglie contro una porta, le abbassò i pantaloni e le mutandine e quando lei cercò di sottrarsi, la afferrò per un braccio, la buttò sul divano e la violentò. E' uno degli episodi che oggi, martedì 16 giugno, hanno portato un ex bancario di 64 anni, di Poggio a Caiano, alla condanna a 6 anni di reclusione per violenza sessuale. La sentenza è arrivata al termine del processo celebrato davanti al collegio presieduto dal giudice Francesco Gratteri che ha accolto quasi totalmente la richiesta della condanna a 7 anni avanzata dal pubblico ministero Laura Canovai. Alla vittima, costituita parte civile, è stato riconosciuto un risarcimento di 25mila euro, 5mila dei quali da corrispondere subito a titolo di provvisionale.

I fatti risalgono all'estate del 2017. L'uomo è finito sul banco degli imputati per due diversi episodi denunciati dalla donna che frequentava la sua casa in quanto amica della moglie. Denunce circostanziate che hanno convinto prima la procura e poi il tribunale. Baci e palpeggiamenti sotto il reggiseno la prima volta mentre la moglie dell'imputato era in bagno a lavarsi i capelli, un rapporto sessuale vero e proprio la volta successiva quando la moglie, pur avendo invitato l'amica a casa, si era momentaneamente assentata; atto sessuale interrotto, secondo la ricostruzione, al rientro della coniuge nell'abitazione.