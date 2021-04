26.04.2021 h 13:49 commenti

Violenza sessuale sui figlioletti dei vicini di casa, novantenne condannato a sette anni di reclusione

I fatti, avvenuti a Poggio a Caiano, risalgono all'estate del 2017. Altri vicini notarono le effusione tra l'uomo e i bambini consumate nel giardino condominiale e avvertirono i carabinieri. L'anziano fu arrestato in flagranza di reato: i militari lo sorpresero mentre si faceva toccare

nt

E' stato condannato a sette anni di reclusione l'uomo, oggi quasi novantenne, accusato di violenza sessuale su due bambini – maschio e femmina – figli di vicini di casa. I fatti, avvenuti a Poggio a Caiano, risalgono al 2017 quando la bambina aveva 10 anni e il bambino qualcuno meno. La sentenza è stata pronunciata oggi, lunedì 26 aprile, dal collegio giudicante del tribunale di Prato presieduto da Francesco Gratteri. L'anziano, che per le violenze fu arrestato, non finirà in carcere a causa della sua età avanzata. La condanna è stata emessa solo per le violenze contro la bambina che, sottoposta a incidente probatorio, rilasciò dichiarazioni ritenute attendibili con una ricostruzione precisa dei tanti episodi di cui era stata vittima; l'altra vittima, invece, non fu giudicata capace di rendere testimonianza e perciò per i fatti che lo avrebbero coinvolto, l'imputato è stato assolto.Furono i vicini della famiglia a notare gli atteggiamenti dell'anziano nel giardino condominiale: carezze reciproche, palpeggiamenti e toccamenti molto spinti. Effusioni subito segnalate ai carabinieri che, arrivati sul posto, trovarono l'anziano che si faceva toccare le parti intime dalla bambina. L'uomo fu messo agli arresti domiciliari lontano dalla casa delle sue vittime.