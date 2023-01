26.01.2023 h 14:03 commenti

Violenza sessuale su minore, trentenne rinchiuso nel carcere della Dogaia

L'uomo è originario della provincia di Lucca. Arrestato dalla polizia postale della Toscana, è stato portato nel carcere di Prato per scontare 4 anni e 8 mesi di reclusione. I fatti risalgono al 2014 e sono stati commessi in Emilia Romagna

E' stato rinchiuso nel carcere della Dogaia l'uomo di 30 anni arrestato e condannato per violenza sessuale su un bambino. Il trentenne, originario della provincia di Lucca, deve scontare una pena di 4 anni e 8 mesi di reclusione. E' stata la polizia postale della Toscana a eseguire l'ordine di carcerazione emesso dalla procura di Forlì. Il fatto risale al 2014, quando la vittima della violenza aveva 10 anni. L'arrestato, all'epoca poco più che ventenne, lavorava come animatore in un campeggio della zona di Ravenna e qui conobbe la famiglia del bambino. Un'amicizia andata oltre il periodo estivo e proprio nell'abitazione della famiglia, durante qualche giorno di ospitalità, si sarebbero consumati gli abusi. L'uomo è recidivo avendo già scontato 5 anni di reclusione per fatta analoghi, commessi nel 2015 ai danni di un altro bambino di 10 anni e per stalking ai danni di un bambino di 11.



Edizioni locali collegate: Prato

