20.10.2022 h 10:32 commenti

Violenza nel carcere della Dogaia, tre agenti aggrediti e feriti da un detenuto. Il Sappe: "Il nuovo Governo intervenga"

Il detenuto si è armato di un bastone di ferro dopo aver sfasciato una finestra e ha strappato a morsi un guanto indossato da uno degli agenti. L'intervento dei colleghi ha evitato il peggio. Prognosi di 7 giorni dopo la visita al pronto soccorso. Il sindacato sbotta contro la mancanza di provvedimenti: "Il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria dovrebbe provare sul suo viso sberle, sputi e pugni"

nt

Tre agenti di polizia penitenziaria in servizio al carcere pratese della Dogaia sono finiti all'ospedale dopo essere stati aggrediti da un detenuto. L'episodio di violenza, l'ennesimo, risale a qualche sera fa ed è stato reso noto dal sindacato Sappe. Protagonista dell'aggressione un detenuto nigeriano, già noto per i suoi comportamenti. L'uomo, armato di un bastone di ferro ricavato da una finestra che lui stesso ha sfasciato, ha strappato a morsi un guanto indossato da uno degli agenti e ha tentato di sferrare colpi. Questa la ricostruzione del sindacato: “Solo l'intervento di altri agenti ha evitato il peggio – il commento di Francesco Oliviero, segretario regionale Sappe – tre i feriti con prognosi di sette giorni”.Torna alla ribalta il tema della sicurezza nelle carceri: “La brutale aggressione – dice Donato Capece, segretario generale del Sappe – è sintomatica della diffusa insofferenza di una buona parte dei detenuti al rispetto delle regole. I detenuti sono convinti di fare quel che vogliono e di poter aggredire i poliziotti perché non ci sono regole certe che stroncano le inaccettabili violenze”. Dito puntato contro i vertici del ministero della Giustizia e del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria: “Fino a quando – chiede il Sappe – resteranno a guardare questi gravi fatti con apatia e indifferenza? Fino a quando assisteranno a questo sfascio senza prendere provvedimenti”?Forte la richiesta di interventi, di misure a tutela degli agenti della polizia penitenziaria e di provvedimenti in grado di riportare alla normalità il rapporto con i detenuti. “Siamo al collasso – è il grido di allarme del sindacato – gli agenti sono stremati dai logoranti ritmi di lavoro e dalle continue aggressioni”. Numerosi gli episodi di violenza nel carcere di Prato come nelle altre carceri: l'elenco annovera aggressioni da parte di detenuti armati di lamette intrise di sangue, di padelle con olio bollente, di zampe di tavolini usate come bastoni. Il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria prende un corposo stipendio, e forse anche lui dovrebbe sentire sul suo viso i pugni, le sberle e gli sputi che prendono gli agenti in servizio dai detenuti più violenti”.L'appello è al premier in pectore, Giorgia Meloni: “Chiedo – conclude il segretario generale del Sappe – il coraggio che non hanno avuto i predecessori nel modificare la pericolosa situazione delle carceri italiane. Servono provvedimenti urgenti, misure nette per eliminare forme di violenza e qualsiasi disagio a carico dei lavoratori”.