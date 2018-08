29.08.2018 h 10:00 commenti

Violenza in famiglia e all'ex moglie, arrestato pregiudicato

L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal tribunale di Pistoia dove l'uomo risiede, dopo l'ultimo grave episodio avvenuto a Prato

Prima i maltrattamenti in famiglia, poi veri e propri atti persecutori nei confronti dell'ex moglie dal momento della separazione, fino all'ultimo grave episodio di violenza avvenuto all'inizio di agosto nel negozio di lei a Prato dove sono intervenuti i carabinieri, quelli di Carmignano, per riportare la calma. Per il Tribunale di Pistoia, città dove risiedono i due ex coniugi, la misura è colma e ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere che i carabinieri hanno eseguito ieri, 28 agosto. A finire dietro le sbarre un 45enne pregiudicato. Le violenze in famiglia che non risparmiavano neanche i figli della coppia, andavano avanti dal 2016 e dopo la separazione la situazione era ulteriormente peggiorata come ricostruito dai militari della stazione di Carmignano intervenuti per bloccare l'ultima aggressione dell'uomo.

