Violenza di genere, Azzurro donna lancia il progetto 'Fili'

Un progetto che affronta le tematiche legate alla violenza di genere, e in particolare alla violenza contro le donne, in modo innovativo. Primo appuntamento sabato 19 febbraio al convitto Cicognini

Si chiama 'Fili' il progetto didattico e informativo ideato da Rita Pieri e da Marianna Baldi, rispettivamente del coordinamento toscano e del coordinamento pratese di Azzurro donna, per affrontare le problematiche della violenza di genere. Il format è innovativo: le condotte violente, che non sono solo fisiche ma si esprimono anche attraverso forme coercitive che agiscono a livello psicologico, vengono descritte con metodiche narrative.

Il primo appuntamento è in programma sabato 19 febbraio, alle 10.30, al convitto Cicognini. Tanti i relatori che daranno vita all'incontro diviso in due parti: una performance svilupperà i contenuti pensati dal gruppo composto da Rita Pieri e Marianna Baldi, dalla psicologa Elena La Placa e dal disegnatore Niccolò Storai ideatore di fondali grafici realizzati utilizzando il registro narrativo fumettistico.

La seconda parte avrà invece carattere più istituzionale e sarà sostanzialmente un dibattito a cui prenderanno parte, tra gli altri, il sottosegretario Deborah Bergamini e i parlamentari Catia Polidori, Massimo Mallegni e Erica Mazzetti.



