8 marzo, parla la sorella di Elisa Amato: "Testimonio la nostra tragedia perché non si ripeta"

Cinque anni senza la giovane di Galciana uccisa sotto casa dall'ex fidanzato. Un dolore inestinguibile a cui la sua famiglia vuole dare un senso collaborando con il Centro antiviolenza La Nara e le istituzioni

“Quello che è successo a mia sorella non deve riaccadere. Per questo cerchiamo di dare il nostro contributo nella battaglia contro la violenza sulle donne con un lavoro di testimonianza”. A parlare è Elena Amato, la sorella di Elisa, la trentenne di Galciana uccisa sotto casa nel maggio del 2018 dall'ex fidanzato, che poi si tolse la vita. Cinque anni senza di lei, il suo sorriso, la sua voglia di vivere. Un dolore inconsolabile a cui la famiglia ha deciso di dare un senso raccontando la sua storia, soprattutto ai più giovani, per diffondere la cultura del rispetto e aiutare le ragazze a riconoscere i primi sintomi di un rapporto patologico che può degenerare in violenza. Oggi, in occasione dell'8 marzo, Elena Amato ha partecipato al convegno "Donne: diritti, autodeterminazione e tutela", a cura del Centro antiviolenza La Nara . “Quando è possibile, con il supporto del Centro La Nara e delle istituzioni, cerchiamo di esserci. - spiega Elena ai microfoni di Toscana Tv – A mio avviso ciò che è accaduto a Elisa si poteva evitare. Ci sono state delle mancanze e anche noi, come lei, ci siamo ritrovati a gestire una situazione troppo grande. Di conseguenza non abbiamo fatto i passaggi giusti nel momento giusto. Senza colpevolizzare nessuno, sono sicura che facendo un lavoro di testimonianza e quindi parlando ai ragazzi e alle ragazze, si possa arginare e evitare in futuro eventi tragici come quello successo a mia sorella. Culturalmente siamo molto indietro, la posizione della donna non è dove dovrebbe essere. Ecco perché dobbiamo lavorare sui più giovani, dobbiamo far passare un messaggio di uguaglianza e di rispetto delle donne e delle loro scelte. E' alla base di tutto”.