Violento temporale a Vaiano, allagato un tratto della provinciale 325

All'altezza dell'abitato de La Briglia una parte della carreggiata è completamente sommersa dall'acqua, sul posto è arrivato anche il sindaco Primo Bosi

Un tratto della 325, all'altezza di via Malaparte in località La Briglia, si è allagato dopo il breve, ma intenso temporale che si è scatenato nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 23 agosto. Sul posto oltre al sindaco Primo Bosi, è intervenuta anche una pattuglia della Municipale, all’origine dell’allagamento un problema di drenaggio del nuovo tracciato della strada. “Ogni volta che piove – spiegano i residenti – questo tratto di strada si allaga, le auto che da Prato vanno verso Vaiano sono costrette ad invadere la corsia opposta, rischiando un frontale”.Una situazione nota all' ammnistrazione : "Abbiamo immeditamente contattato la Provincia - spiega il sindaco - probabilmente un tombino si è intasato e blocca il deflusso dell'acqua. A breve dovremmo riuscire a risolvere il problema". Intanto la polizia municipale raccomanda agli automobilisti di moderare la velocità nel tratto interessato dall'allagamento.