13.06.2020 h 20:54 commenti

Violento temporale: allagata la Declassata, rami danneggiano il tetto di una macchina

Il nubifragio ha causato anche rallentamenti al traffico, allagata via di Gello. Scatta l'allarme nei sottopassi che però restano aperti. L'assessore Leoni: "La situazione è sotto controllo"

Allagato il tratto della Declassata all'altezza della Questura, stessa situazione in via di Gello davanti alla sede di Publiacqua, scattati gli allarmi dei sottopassi facendo accendere il segnale di chiusura con il rischio di tamponamenti a catena, e infine alcuni rami sono caduti su una macchina parcheggiata a Porta Leone, danneggiando parzialmente il tetto. Questo il bilancio della bomba d'acqua che, oggi sabato 13 giugno, si è riversata sulla città poco dopo le 19,30.Il nubifragio è durato circa mezzora, ma ha creato notevole problemi soprattutto alla viabilità. Lunghe file sulla declassata e soprattutto allo svincolo in direzione di via Valentini dove le macchine hanno dovuto procedere lentamente a causa dell'acqua che ha allagato la strada. Allagato anche il sottopasso ferroviario di via dei GobbiIl forte vento che ha accompagnato il nubifragio ha provocato anche la caduta di un grosso albero in via Sant'Andrea a Tontoli di fronte al Chiesino di Mezzana. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per rimuovere la pianta che era caduta in parte sul marciapiede e sulla sede stradale.“Stiamo monitorando la situazione che è sotto controllo – ha spiegato l'assessore alla mobilità Flora Leoni – i sottopassi non sono stati chiusi perché non c'è pericolo. E' stato un temporale intenso, ma breve”. La situazione sta lentamente tornando alla normalità