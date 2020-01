04.01.2020 h 16:23 commenti

Violento scontro tra auto e minicar all'incrocio, due persone portate in ospedale

L'incidente è avvenuto all'intersezione tra via Lazzerini e via Pacchiani. Uno dei conducenti è rimasto intrappolato dentro il veicolo ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco

Due feriti, per fortuna non in maniera grave, nel violento scontro avvenuto ieri sera, 3 gennaio, intorno alle 19.30 all'incrocio tra via Lazzerini e via Pacchiani. Coinvolti una utilitaria e una minicar. Uno dei due conducenti è rimasto incastrato dentro il veicolo ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarlo. Le ambulanze del 118 hanno poi soccorso in codice giallo un uomo di 44 anni e in codice verde un 22enne. Entrambi sono stati portati al Santo Stefano.