14.08.2020 h 18:45 commenti

Violento scontro all'incrocio, una delle due auto si ribalta sul marciapiede

L'incidente è avvenuto tra via Ciliani e via Reno. Soccorso dal 118 in codice rosso un 23enne e in giallo un uomo di 44 anni. Intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia municipale

Due persone sono rimaste ferite in maniera seria in un violento scontro tra due auto, avvenuto intorno alle 17.20 di oggi, 14 agosto, all'incrocio tra via Ciliani e via Reno. Entrambi i mezzi si sono ribaltati su un fianco e uno è finito sul marciapiedi che costeggia la strada dopo aver abbattuto un parapedoni. Per fortuna in quel momento non transitava nessuno.