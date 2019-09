02.09.2019 h 14:07 commenti

Violentata dal padre con l'assenso della madre: tolta la patria potestà ai genitori di una ragazzina

Il tribunale per i minorenni di Firenze ha confermato la decisione già presa dai giudici di Prato che a metà giugno hanno condannato a 12 anni il padre e a 7 la madre della ragazzina. Anni di abusi fino al tentativo di suicidio della vittima per sottrarsi alle attenzioni morbose del genitore

Il tribunale per i minorenni di Firenze ha dichiarato la decadenza della responsabilità genitoriale al babbo e alla mamma della ragazzina che si ribellò ai ripetuti abusi del padre lanciandosi dalla finestra di casa. Il provvedimento è arrivato a due mesi e mezzo dalla sentenza del tribunale di Prato che ha condannato a 12 anni di reclusione l'uomo, pakistano cinquantaquattrenne accusato di violenza sessuale, e a 7 la moglie, pakistana anche lei, quarantenne, accusata di essere stata a conoscenza di quanto avveniva ma di non aver fatto niente per impedirlo. La decisione del tribunale per i minorenni non ha fatto altro che confermare quella già presa dai giudici di Prato che avevano stabilito la revoca dalla patria potestà ad entrambi i genitori ( leggi ).La ragazzina, che compirà 16 anni tra poche settimane ed è da tempo ospite di una struttura protetta, non ha dunque più un padre né una madre ma al momento la decadenza genitoriale non è definitiva in quanto contro l'atto del tribunale è possibile presentare appello. Il provvedimento non ha alcun riflesso sugli altri figli della coppia.Lunga, delicata e drammatica l'inchiesta nata dal tentativo di suicidio della bambina che due anni fa, stanca di essere un oggetto al servizio del babbo, si lasciò cadere nel vuoto. Il sostituto Laura Canovai ricostruì nel dettaglio anni di violenze all'interno della famiglia residente nel comprensorio pratese; sette anni per la precisione: l'interesse malato dell'uomo si era manifestato per la prima volta quando la figlia aveva appena sette anni, nel 2010, e da allora era sempre continuato nell'indifferenza della moglie che aveva sì raccolto la disperazione della bambina ma senza intervenire mai sul marito. Marito che dunque aveva continuato a soddisfare le sue voglie in un crescendo di morbosità: dai palpeggiamenti ai baci spinti alla penetrazione. Violenze continuate anche dopo il tentativo di suicidio e il lungo ricovero in ospedale. Tornata a casa la ragazzina aveva trovato la stessa, identica situazione con una sola differenza: lei immobilizzata a letto a causa delle gravissime lesioni riportate nell'intento estremo di sottrarsi al padre. Il pakistano fu arrestato ad agosto del 2017 ed è sempre rimasto in carcere.