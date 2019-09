21.09.2019 h 13:57 commenti

Violenta, picchia e maltratta la moglie, il tribunale lo condanna a cinque anni di reclusione

Processo con rito abbreviato per un cinquantenne denunciato dalla moglie che, insieme ai due figli, si è costituita parte civile. L'uomo è rinchiuso nel carcere della Dogaia

Violentata, maltrattata, picchiata dal marito che la reso la vita un inferno. Una storia di degrado familiare a cui la vittima, un'albanese, madre di due ragazzi, uno dei quali ancora minorenne, ha messo fine presentando denuncia. L'uomo, anche lui albanese, 50 anni, difeso dall'avvocato Ivan Esposito, è stato condannato con il rito abbreviato a cinque anni di reclusione ed è rinchiuso nel carcere della Dogaia. A carico dell'imputato anche l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale per aver cercato di sottrarsi all'arresto. Ieri, venerdì 20 settembre, il processo davanti al giudice per le udienze preliminari del tribunale di Prato Costanza Comunale.

La denuncia della donna risale a pochi mesi fa. L'uomo fu arrestato subito. A sostenere il racconto della moglie i numerosi certificati rilasciati dal pronto soccorso dove più volte è finita in seguito alle percosse. In un caso, la donna è stata violentata dal marito che ha con la forza l'ha costretta ad un rapporto sessuale. Un'esperienza atroce che l'ha convinta a ribellarsi e a chiedere aiuto per uscire dal vortice di paura, di maltrattamenti di ogni tipo, di abusi fisici e psicologici.

Il giudice ha condannato il cinquantenne anche a pagare una provvisionale di 30mila euro in favore delle parte civili costituite, cioè la moglie e i due figli.



Edizioni locali collegate: Prato

