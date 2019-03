07.03.2019 h 19:46 commenti

Violenta lite in strada davanti alle Collodi: in ospedale una donna e la sua bambina di 3 anni

Sulla vicenda indaga la polizia, intervenuta con le Volanti. Oltre alla vittima, che era con le figlie, sono stati coinvolti un uomo e una seconda donna

Una donna di 39 anni, di nazionalita pakistana, è finita al pronto soccorso del Santo Stefano in codice giallo in seguito ad un'aggressione subita, poco prima delle 17 di oggi 7 marzo, mentre si trovava con le sue due bambine davanti alle scuole Collodi in via del Purgatorio. Anche una delle piccole è stata portata in ospedale, in codice verde da un'ambulanza della Croce d'oro. Sull'episodio sta indagando la Questura, intervenuta con le pattuglie delle Volanti. Ancora non è chiaro cosa sia avvenuto: ad aggredire la donna sarebbero stati un uomo e un'altra donna. Di sicuro l'alterco tra i tre è degenerato in una vera e propria aggressione ma sui motivi ancora non c'è nessuna certezza.

