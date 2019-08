31.08.2019 h 15:36 commenti

Violenta grandinata nel pomeriggio in Val di Bisenzio: guarda il video

Particolarmente colpita la zona di Cantagallo dove per 20 minuti si è scatenato un vero e proprio nubifragio. A Vernio temporale con forte pioggia. Al momento non sono segnalati danni

Una violenta grandinata ha colpito la zona di Cantagallo, mentre a Vernio si sono registrate forti piogge. E' successo nel primo pomeriggio di oggi, sabato 31 agosto, e per fortuna, almeno al momento, si segnalano solo disagi e nessun danno. Il maltempo ha colpito intorno alle 14.30. Particolarmente colpita l'area di Cantagallo, come si vede nel video che pubblichiamo. Una violenta grandinata si è scatenata per circa 20 minuti, allagando le strade. Il temporale si è poi spostato verso Vernio. in questo caso, però, c'è stata solo pioggia e non la grandine.

Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

