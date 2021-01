Oltre la metà delle sanzioni per violazioni della normativa antiCovid sono già state pagate. E' quanto affermato dall'assessore alla sicurezza Flora Leoni nel corso della seduta della commissione 5 di oggi, 27 gennaio, dedicata all'aggiornamento sull'attività della polizia municipale sul fronte del rispetto delle normative contro la pandemia. In particolare è emerso che dal 6 novembre al 26 gennaio la Municipale ha elevato 149 sanzioni per il mancato rispetto del coprifuoco, dei limiti agli spostamenti, del divieto di apertura di attività e dell'obbligo di indossare la mascherina. L'importo è di 400 euro che diventano 280 se il pagamento è effettuato entro 5 giorni. Cosa che può aver indotto molte persone multate a versare quanto dovuto velocemente.Il 51% di queste 149 sanzioni è già stato incassato e in particolare risultano completamente versate quelle elevate la vigilia e il giorno di Natale ai titolari dei locali e agli avventori, tutti cinesi, delle due feste non autorizzate organizzate in via Zipoli e in via Cava ( leggi) . "Quindi - afferma Leoni - è un luogo comune quello che questo tipo di sanzioni non venga pagato e che siano soprattutto i cinesi a non farlo. I dati in nostro possesso al momento ci dicono questo. Non ho ancora riscontri sulla bisca scoperta recentemente dalla Municipale perché è necessario qualche giorno in più per capire se siano arrivati i pagamenti".A proposito della bisca, l'assessore Leoni ha specificato un altro aspetto importante in relazione ai tanti contagi cinesi registrati nel bollettino Covid di ieri ( leggi ): "Abbiamo verificato che nessuno dei contagiati è tra i 20 controllati e questo ci rincuora molto perché altrimenti, seppur dotati di tutti i dispositivi di protezione, gli agenti intervenuti quel giorno sarebbero stati a rischio contagio".