17.03.2023

Vinti a Prato i 5 milioni di euro del gratta e vinci "Il miliardario maxi"

Al momento la vincita è la più alta registrata in questa settimana da tutti i vari tipi di concorso. Il biglietto è costato 20 euro

A Prato c'è un milionario in più. Sono stati vinti infatti in provincia i 5 milioni di euro, premio massimo previsto dal Gratta e vinci "Il miliardario maxi". A comunicarlo è il sito grattaevinci.com che piazza la vincita pratese al vertice di quelle ottenute finora nella settimana in tutta Italia. Non è stato ancora specificato in quale punto vendita sia stato acquistato il biglietto fortunato e nemmeno il comune interessato. Di certo, al momento, c'è che il fortunato giocatore, spendendo i 20 euro del tagliando, ha centrato la vincita massima possibile con questo tipo di concorso, appunto 5 milioni di euro. Igt, la società che da qualche mese gestisce il Lotto e i Gratta e Vinci, comunicherà alla rivendita la vincita e, a quel punto, potrà partire la caccia al fortunato vincitore.

Edizioni locali collegate: Prato

