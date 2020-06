30.06.2020 h 13:10 commenti

Vino scadente venduto come pregiato, una delle basi della truffa era a Prato: undici denunce dei Nas

Nei guai una coppia pratese che avrebbe rifornito l'organizzazione di migliaia di bottiglie autentiche con etichette famose e molto ricercate che venivano riempite di vino di bassa qualità. Perquisizioni in tutta Italia, dalla Puglia alla Lombardia. L'accusa è contraffazione

Bottiglie di vino in vendita su E-bay, etichette e prezzi per veri intenditori ignari, però, di acquistare un contenuto diverso da quello dichiarato dalla confezione. I carabinieri del Nas hanno scoperto una maxitruffa con bottiglie spacciate per pregiate ma in realtà contenenti vino di bassa qualità. Undici in tutta Italia gli indagati accusati di contraffazione; tra loro due pratesi, un uomo di 38 anni che lavora nel settore del commercio alimentare e la sua compagna di 32, che – stando all'inchiesta denominata 'Vuoti a rendere', condotta dalla procura di Brescia – avrebbero rifornito l'organizzazione di migliaia di bottiglie di vino autentiche, con etichette italiane e straniere, presumibilmente provenienti da ristoranti. Le indagini hanno portato il Nas, oltre che nella provincia di Prato, in quelle di Brescia, Como, Pisa, Roma , Avellino e Barletta-Andria-Trani.

La centrale della contraffazione, una vera e propria cantina e gestita da un italiano, era a Brescia.

La coppia pratese – questa è l'accusa – riciclava le bottiglie vuote e assolutamente autentiche che poi altri indagati provvedevano a riempire di vino scadente, a confezionare con tappi, capsule e sigilli contraffatti e a mettere in vendita online con mercati di riferimento Italia, Spagna, Germania, Belgio e Francia e per questo è stata coinvolta l'Europol. Molte bottiglie sarebbero finite a ristoratori ed enoteche che le hanno acquistate fidandosi dell'integrità – solo apparente – delle confezioni.

Le perquisizione hanno consentito di sequestrare bottiglie di vino già pronte per essere messe in vendita, scatole in legno con i segni distintivi di famose case vitivinicole, tappi e tutto l'occorrente per il confezionamento. Ad aiutare gli investigatori a individuare la contraffazione sono stati i rappresentanti di sedici aziende che producono e commerciano vino di alta qualità.

E-bay ha collaborato alle indagini che hanno portato alla luce non soltanto il sistema di vendita ma anche false recensioni pubblicate dagli indagati per accrescere la loro attendibilità e affidabilità.