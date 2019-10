03.10.2019 h 18:02 commenti

Vincono causa con l'Asl per le rette Rsa non dovute, ma paziente e figlio sono morti nel frattempo

La sentenza è arrivata nelle settimane scorse. Il tribunale di Prato ha condannato l'azienda sanitaria a restituire quanto incassato nei quattro anni di ricovero dell'anziana: quasi 70mila euro

nt

Per più di quattro anni ha pagato la retta alla Asl Toscana Centro per il ricovero dell'anziana mamma nella residenza sanitaria assistita di Narnali convinto però che non fosse giusto farsi carico della spesa in quanto la donna, per le sue condizioni di salute molto delicate, rientrava tra i pazienti bisognosi di una 'prestazione sociosanitaria ad elevata integrazione sanitaria' e non di una semplice assistenza. Una differenza non da poco: nel primo caso, infatti, è previsto l'esonero da qualsiasi spesa. Il figlio dell'anziana non ha mai abbandonato la sua convinzione e anzi, insieme agli avvocati Alessia Fiorentino e Cristina Magni (), l'ha portata davanti al giudice della sezione Lavoro del tribunale di Prato che, nelle settimane scorse, gli ha dato ragione condannando l'azienda sanitaria a restituire quanto pagato: 65.736 euro. Una somma che sale sopra i 73mila euro con gli interessi.Ma che ha vinto la causa a cui, per un principio di giustizia, teneva tantissimo, non lo saprà mai. Non lo saprà mai né lui né la madre perché entrambi sono nel frattempo deceduti. I soldi, il cui pagamento al momento è solo a titolo di 'esecuzione provvisoria' in attesa degli altri gradi di giudizio, saranno incassati dagli eredi. La Asl Toscana Centro, che ha già fatto ricorso in Appello (udienza a marzo 2020), ha chiesto di sospendere l'esecutività della sentenza ma il giudice non ha accolto l'istanza e dunque i 73mila e rotti euro dovranno essere subito pagati.La causa prende le mosse nel 2016 con il primo approccio consistito nel tentativo di conciliazione che però l'azienda disertò. Il nodo da sciogliere era uno e chiaro: l'anziana, ricoverata da febbraio 2012 a maggio 2016, era una paziente da 'prestazione sociosanitaria ad elevata integrazione sanitaria' come sostenuto dagli avvocati oppure era una paziente da 'prestazione assistenziale'? Interrogativo dirimente: nel primo caso, infatti, non sono previste spese a carico della persona ricoverata o dei suoi familiari, nel secondo, invece, è previsto il pagamento della retta che comprende anche la compartecipazione al costo dei medicinali.Un tira e molla che è andato avanti fino alla scorsa primavera. Gli avvocati Fiorentino e Magni hanno prodotto le cartelle cliniche, le certificazioni di invalidità, i fogli dei continui ricoveri all'ospedale a causa della tante patologie di cui l'anziana soffriva. Un insieme di prove documentali per dimostrare al giudice che la donna non era una paziente ricoverata nella rsa solo per essere assistita ma una paziente che aveva bisogno di un supporto sanitario 24 ore su 24, tanto che veniva seguita costantemente dagli infermieri. Il giudice Manuela Granata ha dato ragione alla famiglia e ha condannato la Asl a restituire fino all'ultimo centesimo. I soldi arriveranno nei prossimi giorni ma gli eredi dell'anziana dovranno aspettare l'Appello e forse anche la Cassazione per sapere se potranno tenerli oppure rimandarli al mittente.