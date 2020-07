14.07.2020 h 17:53 commenti

Villa medicea di Poggio: il ministro Boccia risponde al sindaco Puggelli

Nella lettera il primocittadino, oltre a sollecitare la riapertura del monumento, aveva avanzato una proposta di includere anche gli enti locali nella promozione dei beni culturali

Il ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia ha risposto lo scorso 6 luglio alla lettera che il sindaco Puggelli aveva firmato – e indirizzato anche al ministro Franceschini - per chiedere notizie sia sulla riapertura della Villa Medicea che sulla possibilità di includere anche gli enti locali nella promozione dei beni culturali ( LEGGI ).Il ministro ha sottolineato quanto il tema dell’autonomia regionale gli sia caro e quanto, in questo senso, siano “di particolare interesse le proposte che provengono dagli amministratori locali”. “La ringrazio di aver portato alla mia attenzione una proposta tesa a riflettere sulla modifica dell’articolo 117 della Costituzione in tema di riparto di competenze tra Stato e Regioni” ha aggiunto il ministro, lodando la collaborazione che in questi mesi di pandemia ha unito Stato, Regioni e enti locali vedendo i sindaci in prima linea per superare i momenti di maggiore difficoltà.“Lo scambio è stato un’occasione per mettere in risalto sia le opportunità che potrebbero emergere dalla partecipazione del Comune e delle associazioni del territorio nella promozione e nella valorizzazione della Villa Medicea, sia per invitare il ministro Francesco Boccia a conoscere meglio la realtà poggese” dichiara il sindaco Francesco Puggelli “Non è affatto scontato che il ministro abbia risposto in modo celere e garbato alla nostra lettera: è la prima volta che succede, nonostante in passato si siano indirizzate anche ad altri ministri della Repubblica delle lettere per evidenziare bisogni ed esigenze della nostra comunità”."Abbiamo tenuto ad invitare il ministro Boccia a Poggio a Caiano – conclude Puggelli – non solo per mostrargli cosa di bello la nostra città ha da offrire ma anche per approfondire meglio il tema dell’autonomia differenziata e per farlo entrare in contatto diretto con tutte le straordinarie energie positive poggesi. Noi e le nostre associazioni, siamo pronti ad accoglierlo”.