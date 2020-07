01.07.2020 h 12:48 commenti

Villa Medicea di Poggio ancora chiusa, il sindaco scrive al governo: "Come lo spieghiamo a cittadini e turisti?"

Puggelli ha inviato una lettera ai ministri Boccia e Franceschini denunciando come il monumento patrimonio dell'Unesco sia di fatto inaccessibile a differenza di quanto avviene nelle altre ville dello stesso circuito

Visto il perdurare della chiusura al pubblico della Villa Medicea di Poggio a Caiano, il sindaco Francesco Puggelli ieri, 30 giugno, ha preso carta e penna e ha scritto una lettera al ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo Dario Franceschini e al ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia lamentando una situazione "incomprensibile" che priva i cittadini e i turisti di una delle bellezze del territorio.

"La nostra comunità è da sempre orgogliosa di ospitare la Villa Medicea di Poggio a Caiano - si legge nella lettera -, un bene ministeriale bellissimo, tra i più apprezzati da cultori e storici dell’arte, un vero e proprio gioiello incastonato nel cuore della Toscana ma soprattutto un patrimonio mondiale Unesco collocato nel sito delle Ville e dei Giardini medicei della Toscana. Proprio per questo la chiusura della Villa, prolungata ben oltre la fase acuta della pandemia, sta facendo molto discutere. La discussione è resa ancora più accesa dal fatto che altre ville parte del medesimo circuito Unesco - e facenti quindi sempre capo al Ministero - sono già state riaperte adottando tutte le precauzioni opportune, come giusto che sia. La Villa Medicea di Poggio, che a detta di tutti rappresenta il sito più importante del circuito mediceo della Toscana, è invece tutt’oggi chiusa al pubblico sia nella parte museale che negli spazi aperti del giardino".

Puggelli nella lettera sottolinea come gli altri luoghi dell’arte presenti sul territorio e gestiti dal Comune, dal Museo Soffici alle Scuderie medicee, sono stati già riaperti da alcune settimane. "Vedere lungo la stessa strada - prosegue - le porte dei beni comunali aperte e quelle della Villa ministeriale ancora sbarrate non è certamente un messaggio positivo per i turisti che, seppur con la fatica e le difficoltà legate al periodo in corso, stanno di nuovo raggiungendo il nostro territorio. Questo messaggio è negativo anche nei confronti della comunità poggese, che nella Villa si riconosce da sempre, e per la quale l’apertura di quel cancello sarebbe un bel messaggio di speranza per accompagnare la ripartenza".

Il Comune fin dallo scorso 11 giugno ha sollevato la questione alla Direzione della Villa e del Polo Museale della Toscana. Tuttavia, ad oggi, non è pervenuta alcuna risposta scritta né un’indicazione sulla prospettiva di riapertura.

"Oltre alla mancanza di motivazioni e all’assenza totale di notizie sulla riapertura - aggiunge Puggelli -, non comprendiamo perché non ci sia la volontà di riaprire al pubblico almeno il parco della Villa, che a differenza degli spazi interni - che richiedono senz’altro misure di sicurezza maggiori per contrastare il Covid - potrebbe rappresentare davvero una risorsa enorme. Parliamo di uno scrigno di bellezze a cielo aperto sempre frequentato da grandi e piccoli, tanto che negli anni scorsi era stato scenario di numerosi eventi estivi che l’amministrazione comunale, di concerto con la direzione del Polo, aveva organizzato. La nostra volontà di ripartire è tale che anche il calendario estivo degli eventi è già pronto e in via di partenza".

Puggelli, infine, invita i ministri a ripensare la gestione dei beni culturali come la Villa medicea: "Ci auguriamo che, anziché attendere passivamente le decisioni prese da un ente decisamente distante dal tessuto del nostro territorio - scrive -, il Comune possa finalmente avere voce in capitolo, collaborando in modo ancora più fattivo e strutturato nella gestione e per la valorizzazione dei beni culturali insieme a chi rappresenta il Ministero dei Beni culturali sul territorio. Situazioni come quella che si è creata adesso con la chiusura della Villa, ci convincono ancora di più del fatto che il ruolo dei territori nella gestione del patrimonio culturale sia di fondamentale importanza. Noi ci siamo e siamo disposti, come Comune, a lavorare sotto la regia della Regione Toscana che, tra l’altro, in passato ha già dimostrato di saper coordinare Comuni e privati nella valorizzazione dei beni di tutti curando l’iter per il riconoscimento del sito Unesco di cui anche la Villa di Poggio fa parte. Concedendo alla Regione Toscana un’autonomia differenziata che consenta allo stesso tempo tutela e valorizzazione dei beni culturali, i Comuni potrebbero collaborare alla gestione convogliando le energie del territorio per far rivivere luoghi meravigliosi troppo spesso lasciati a se stessi".