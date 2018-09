21.09.2018 h 20:36 commenti

Villa Fiorelli, dalle feste e gli aperitivi alla "casa" della scienza: ecco il progetto del Comune

L'idea è di dare una nuova porta all'attiguo Centro di scienze naturali che sarà quindi ampliato di 10 ettari rispetto all'attuale. In futuro potrebbe esserci spostato anche il Museo di Scienze planetarie

La Giunta Biffoni ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per la ristrutturazione di Villa Fiorelli con l'obiettivo di trasformarla in un grande parco delle scienze. L'idea è di dare una nuova porta all'attiguo Centro di scienze naturali che sarà quindi ampliato di 10 ettari rispetto all'attuale. In più la Fondazione Parsec, dove è confluito il Csn insieme alla Fondazione Prato ricerche, dovrà lasciare l'immobile in via Galcianese per il 2020 quando scadrà l'affitto. C'è necessità quindi di trovare una nuova casa valorizzando un immobile di proprietà che si affaccia proprio sul parco di Galceti.

Gli spazi interni saranno riorganizzati in modo da ricavare biglietteria, uffici, caffetteria, aule e laboratori didattici. Stop ai rumorosi aperitivi e alla discoteca che fino a pochi anni fa hanno caratterizzato questa bella struttura e che, secondo il Comune, hanno contribuito ad aggravarne la fatiscenza.

Il costo della ristrutturazione è di 630mila euro. Altrettanti sono quelli necessari per il secondo step, attualmente solo teorico, che prevede l'ampliamento della Villa per ospitare anche il museo di scienze planetarie, altra colonna della Fondazione Parsec. Solo così il progetto di un parco scientifico didattico potrebbe dirsi realizzato.