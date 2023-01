12.01.2023 h 12:40 commenti

Villa abbandonata trasformata in "stanza del buco": blitz dei carabinieri

I militari hanno controllato l'immobile che si trova in via Arcangeli ed è da tempo al centro delle proteste dei residenti. Arrestato un 26enne trovato con 12 grammi di eroina già pronta per essere spacciata

Blitz dei carabinieri, nel pomeriggio di ieri 11 gennaio, all'interno di una villa di via Arcangeli in stato di abbandono e da tempo al centro delle proteste dei residenti, che denunciano come l'immobile sia diventato non solo ricettacolo di sbandati e senzatetto ma anche luogo di spaccio e "stanza del buco".

I militari della Compagnia di Prato e del Nucleo Investigativo hanno circondato l'immobile e poi vi hanno fatto accesso, scoprendo all'interno sei cittadini di nazionalità nigeriana e una giovane donna italiana, quest'ultima colpita da foglio di via obbligatorio da Prato. Addosso ad un 26enne nigeriano, i carabinieri hanno trovato 12 grammi di eroina, già suddivisa in 11 dosi pronte per essere spacciate. Il giovane aveva anche una ingente somma di denaro, in banconote di piccolo taglio, del quale non è stato in grado di giustificare il possesso e che è stata di conseguenza sequestrata come provento dell'attività di spaccio. Il 26enne è stato arrestato con l'accusa di spaccio. Per la donna è scattata invece la denuncia per inottemperanza al foglio di via. L'Asl ha poi intimato al proprietario di ripulire l'area.