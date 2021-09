14.09.2021 h 12:38 commenti

Anpi in lutto per la morte di Giordano Vignolini, partigiano della brigata Storai

Classe 1924, venne deportato a Stoccarda e poi costretto a combattere contro gli alleati. Riuscì a scappare ma fu catturato dagli americani e liberato grazie alla mediazione di Togliatti

Anpi in lutto per la morte di Giordano Siro Vignolini classe 1924, partigiano nella formazione "Orlando Storai" all'inizio del 1944. Vignolini nel maggio 1945 venne catturato dai nazifascisti e deportato a Stoccarda, nel novembre fu fatto rientrare in Italia per combattere contro gli Alleati sulla linea Gotica. Riuscì a fuggire ma mentre cercava di riunirsi ai partigiani, fu catturato dagli americani. Venne liberato solo dopo il 25 aprile 1945, grazie all'interessamento di Angiolo Menicacci, comandante e commissario partigiano, tramite la mediazione di Palmiro Togliatti, ministro di grazia e giustizia del governo Parri.

La salma sarà esposta nel tardo pomeriggio nelle cappelle del commiato della agenzia funebre Iris a Coiano, giovedì mattina la tumulazione, alle 15, nel cimitero di Coiano.