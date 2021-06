15.06.2021 h 10:54 commenti

Vigilia d'esami per quasi duemila studenti, domani inizia la maturità ancora in modalità anticovid

Per il secondo anno consecutivo la formula prevede solo il colloquio orale partendo dalla discussione di una tesina. Gli auguri di Susanna Pizzuti, dirigente dell'ufficio scolastico provinciale: "Affrontate le sfide con volontà ed ottimismo"

Tutto pronto per gli esami di maturità che inizieranno domani 16 giugno e ancora una volta, speriamo l'ultima, saranno sostenuti in modalità antiCovid. Quindi niente prove scritte (tema d'italiano uguali per tutti, prova specifica d'indirizzo e terza prova mista) ma soltanto un colloquio orale partendo da una tesina su un argomento che il consiglio di classe ha assegnato al candidato.

A Prato gli studenti che si preparano alla maturità sono 1.950, molti di loro hanno scelto di farsi vaccinare per affrontare con più serenità, dal punto di vista sanitario l'esame, ma anche in prospettiva della meritata vacanza.

Oggi le commissioni formate da sei docenti interni e un presidente esterno, hanno sorteggiato l'ordine alfabetico con cui i ragazzi verranno interrogati, nel pieno rispetto della normativa anticovid .Il credito scolastico sarà attribuito fino a un massimo di 60 punti, di cui fino a 18 per la classe terza, fino a 20 per la classe quarta e fino a 22 per la classe quinta. Con l'orale verranno assegnati fino a 40 punti. La valutazione finale sarà espressa in centesimi e sarà possibile ottenere la lode. I colloqui terranno infine conto delle informazioni contenute nel curriculum dello studente, che comprende il percorso scolastico, ma anche le attività effettuate in altri ambiti, come sport, volontariato e attività culturali.

“Affrontate le sfide con volontà ed ottimismo. - è l'augurio della dirigente dell'ufficio scolastico provinciale Susanna Pizzuti a tutti i maturandi - Gli esami - è normale che possono provocare apprensione, ma quell’inquietudine è talvolta la molla che scatta per consentirci di rendere al meglio. Occorre solo imparare a gestirla. L’avete già affrontata nel vostro percorso , in particolare nell’ultimo periodo, e probabilmente la ritroverete nelle sfide che si porranno sul vostro cammino. Non abbiate timore. La affronterete con gli strumenti che ciascuno di voi troverà, nella ricerca di migliorare voi stessi e nello studio, lavorando con gli altri, rispettando il lavoro e le opinioni altrui. Il rispetto, la fiducia, il lavoro e la condivisione possono dare grandi soddisfazioni. Un grande in bocca al lupo per gli esami e per il vostro futuro”.

Anche il presidente della Provincia Francesco Puggelli ha rivolto ai maturandi un in bocca al lupo; "Siete stati bravi ,avete sostenuto per la seconda volta un anno difficile, un po’ in presenza, spesso a distanza, ma sempre nella speranza di rivedere presto i vostri compagni di classe e i vostri insegnanti. Abbiate fiducia in voi stessi, e cercate di assaporare ogni istante di questa grande prova. Siate sereni, siete stati grandi durante i mesi della pandemia, non abbiate paura e tutto andrà per il meglio.”





