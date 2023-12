15.12.2023 h 11:28 commenti

Vigili del fuoco pratesi in lutto per la scomparsa di Massimo Bindi

Aveva 69 anni e da qualche tempo era in pensione dopo aver prestato servizio per trent'anni presso il comando provinciale. La salma è esposta alle cappelle del Commiato della Croce d'Oro

Il comando dei vigili del fuoco di Prato e il mondo del terzo settore in lutto per la scomparsa di Massimo Bindi, morto dopo una breve malattia. Bindi aveva cinquantanove anni e per trenta ha prestato servizio al comando provinciale di via Paronese fino al momento della pensione. Da allora si è dedicato al volontariato proseguendo nell'impegno a favore degli altri che ha caratterizzato tutta la sua carriera nei vigili del fuoco. La salma è esposta da oggi 15 dicembre, alle cappelle del commiato della Croce d'oro, mentre l'ultimo saluto è fissato per domani 16 dicembre alle 18 sempre nei locali di via Niccoli.



Edizioni locali collegate: Prato

