02.07.2021

Vigili del fuoco Montemurlo, Alessio Montini è il nuovo capo-distaccamento

Arriva dalla centrale operativa di Prato, è uno specialista speleo-alpino-fluviale e fa parte del nucleo Usar. Questa mattina l'incontro con il sindaco Simone Calamai in municipio

Il sindaco del Comune di Montemurlo, Simone Calamai, questa mattina 2 luglio ha ricevuto la visita del nuovo capo del distaccamento di Montemurlo dei vigili del fuoco, Alessio Montini. Un'occasione per rinnovare la stima e l'apprezzamento dell'amministrazione comunale verso il prezioso servizio svolto dai vigili del fuoco sul territorio a tutela della sicurezza e l'incolumità pubblica. In particolare, il sindaco Simone Calamai ha ricordato l'intervento del distaccamento montemurlese sul luogo della tragedia di Luana D'Orazio, la giovane madre morta a Oste lo scorso 3 maggio. I vigili del fuoco di Montemurlo, infatti, furono tra i primi ad accorrere sul luogo della tragedia.

Alessio Montini ha 57 anni, è pratese e dal 1990 ha prestato servizio alla centrale operativa dei vigili del fuoco di Prato come capo-squadra e capo-reparto. Un uomo con una lunga esperienza in scenari operativi e di soccorso: Montini è uno specialista speleo-alpino-fluviale e fa parte del nucleo Usar (soccorso e ricerca in ambito urbano derivanti da eventi sismici, esplosioni, crolli o dissesti statici e idrogeologici.). Nel corso degli anni ha preso parte a numerose missioni di soccorso in Italia e all'estero, come il terremoto in Albania del 2019, dove è stato impegnato nel salvataggio di alcune persone rimaste intrappolate dalle macerie per il crollo di un palazzo.