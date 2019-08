17.08.2019 h 12:23 commenti

Vigili del fuoco in festa: la cagnolina Foglia e il suo conduttore premiati per il lavoro dopo il crollo del ponte Morandi

Il premio 'Fedeltà del cane' ha visto protagonista il Nucleo cinofilo dei vigili del fuoco della Toscana. Insieme a Foglia, sul palco altri sette cani dei comandi provinciali di Livorno, Siena, Arezzo e Lucca

La cagnolina Foglia, breton di 4 anni, accompagnata dal suo conduttore Martino Cesar Luca, vigile del fuoco in servizio a Prato tra i protagonisti ieri, venerdì 16 agosto, del premio internazionale 'Fedeltà del cane' che dal 1962 va in scena a San Rocco di Camogli, in provincia di Genova. Foglia e il suo conduttore sono stati premiati insieme ad altri cani che 'lavorano' in Toscana, ai comandi di Livorno, Siena, Arezzo e Lucca, per l'impegno nella ricerca dei dispersi del crollo del ponte Morandi, esattamente un anno fa a Genova.Premio collettivo quello che gli organizzatori della storica manifestazione hanno voluto consegnare al Nucleo cinofilo dei vigil del fuoco della Toscana: sul palco, insieme a Foglia, i labrador Allyson, Maya e Zara, il pastore tedesco Aurora, il border collie Ombra, il grigione Raya, il pastore belga Yara.Oltre che riconoscimenti ai cani, dal 1996 vengono premiati con il 'premio bontà' anche le persone che si sono distinte per atti di generosità con i loro cani. E allora chi premiare se non i vigili del fuoco e i loro amici a quattozampe? Sono stati loro tra i primi ad accorrere a Genova per mettersi al servizio delle famiglie colpite dal dramma e per lavorare in condizioni estreme con l'unico obiettivo di salvare il maggior numero possibile di vite.