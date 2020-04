22.04.2020 h 23:41 commenti

Vigile del fuoco cade dalla scala mentre taglia un ramo pericolante, portato in ospedale in codice rosso

È successo ieri sera a Cantagallo durante un intervento. Sul posto anche i tecnici del dipartimento di prevenzione dell’Asl

Un vigile del fuoco in servizio al comando di Prato è caduto dalla scala italiana mentre tagliava il ramo pericolante di un albero a Cantagallo. L’incidente sul lavoro è avvenuto ieri sera, 22 aprile, poco prima delle 20 in via di Campagnana. L’operatore, 47 anni, è stato portato in codice rosso all’ospedale di Prato da un’ambulanza inviata dal 118. Una volta al pronto soccorso è stato sottoposto a una serie di accertamenti diagnostici per scongiurare fratture e ferite riportate nella caduta. L’uomo è sempre rimasto cosciente e le sue condizioni sembrano buone. Sul posto sono sopraggiunti i tecnici del dipartimento di prevenzione per i rilievi del caso.

