20.06.2018 h 16:46 commenti

Videosorveglianza, soldi dal Governo ai Comuni: ecco dove sarà installata. Resta fuori Poggio a Caiano

Finanziamenti dal ministero dell'Interno per la videosorveglianza nell'ambito dei patti per la sicurezza urbana. Lunedì in prefettura riunione per dare il via libera alla presentazione dei progetti. Ogni sindaco ha scelto le zone nelle quali installare le nuove telecamere

nt

Soldi in arrivo dal ministero dell'Interno per aumentare la sicurezza urbana attraverso l'installazione di nuova videosorveglianza. Lunedì 25 giugno in prefettura si riunirà il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica per la sottoscrizione dei patti che consentiranno a ogni Comune di implementare il sistema di telecamere utile a prevenire e contrastare fenomeni di criminalità. Ogni amministrazione comunale ha individuato le zone più di altre interessate da situazioni di degrado e illegalità. Resta al momento fuori dalla possibilità di finanziamento il Comune di Poggio a Caiano che ad oggi non ha ancora risposto alla richiesta della prefettura di indicare le aree nelle quali installare le telecamere. Il prefetto ha fatto sapere di aver inviato più di un sollecito ma “forse per la concomitanza con le elezioni” non sono arrivate risposte. Sorpreso il sindaco Francesco Puggelli che sul progetto ha le idee chiare: telecamere agli ingressi del paese, nei giardini delle scuole, nel centro storico e nella zona di via Risorgimento e via Garibaldi. Una richiesta che dovrà essere formalizzata in fretta per accedere ai finanziamenti ministeriali.Per Prato le zone dei Trebbi, Maliseti, Figline e Santa Lucia e Mezzana e Pizzidimonte; per Carmignano si parla di Comeana e Bacchereto; piazza della Costituzione e giardini pubblici di via Palarciano per Montemurlo; area Tavianella-La Storaia a Vernio, un tratto di 325 all'altezza di Usella per il territorio di Cantagallo e all'altezza di via Sofignano per Vaiano.Una volta firmati i patti sulla sicurezza urbana, ogni amministrazione comunale potrà presentare i progetti tecnici che la prefettura invierà entro il 31 agosto al ministero per l'ammissione ai finanziamenti.