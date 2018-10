30.10.2018 h 11:48 commenti

Videosorveglianza, entro la fine dell'anno 22 telecamere entreranno in funzione nei punti sensibili di Montemurlo

Il consiglio comunale ha approvato il regolamento con i voti favorevoli Pd, Fratelli d'Italia, Movimento Cinque Stelle. Sul territorio sono già attivi otto varchi per la lettura targhe all'ingresso del comune

Il consiglio comunale di Montemurlo nella seduta di ieri sera 29 ottobre ha approvato, con i voti favorevoli Pd, Fratelli d'Italia, Movimento Cinque Stelle, il “regolamento per la disciplina e l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza”. Si tratta di un atto preliminare all'attivazione delle ventidue telecamere di sorveglianza che entreranno in funzione sul territorio entro la dalla fine dell'anno.

Il regolamento, infatti, disciplina il trattamento dei dati personali acquisiti mediante gli impianti di video sorveglianza e recepisce e aggiorna il precedente regolamento comunale in materia con le disposizioni previste dal nuovo “pacchetto europeo di protezione dati”. L'obbligo di pubblicità e informazione circa il funzionamento degli impianti di sorveglianza sarà assolto dal Comune in vari modi, sia attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale di planimetrie delle zone video sorvegliate, sia tramite cartelli contenenti l'informativa che saranno apposti nei pressi dei varchi all'ingresso della città e in luoghi molto frequentati dai cittadini come le piazze video - sorvegliate.

Se le telecamere entreranno in funzione solo tra qualche settimana, sono già attivi oramai da diversi mesi gli otto varchi per la lettura delle targhe installati agli ingressi della città. I varchi sono molto importanti ai fini della sicurezza stradale, soprattutto in caso di incidenti, come ribadisce l'assessore De Masi: "Le immagini raccolte dalle telecamere possono aiutare a trovare i pirati della strada, come nel caso della ciclista investita, giusto un anno fa in via Pascoli, da un'automobilista che subito dopo aveva fatto perdere le sue tracce. È bene ribadire che i varchi non fanno in automatico le multe ai veicoli che transitano, ma i dati raccolti possono aiutare le forze dell'ordine a prevenire o a risalire ai responsabili di atti criminosi".

Durante la seduta del consiglio comunale è stato anche approvato il regolamento per i servizi svolti dalla polizia municipale a favore di privati. Il regolamento disciplina le modalità di autorizzazione, esecuzione e rimborso spese relative alla prestazione dei servizi svolti in materia di sicurezza e regolazione della fluidità della circolazione in occasione di eventi e manifestazioni organizzate da soggetti privati.