Giù i primi alberi in viale Montegrappa, i cittadini si dividono tra favorevoli e contrari

Una quindicina i tigli fatti a pezzi in questa prima tranche dell'intervento che cambierà il volto di questa storica strada



La ditta Ballotti di Cantagallo ha iniziato a tagliare i tigli sin dalla mattina presto per creare meno disagio possibile al traffico anche se il sabato è meno sostenuto. In molti si sono fermati ad assistere. Chi per curiosità, chi per nostalgia. L'alberatura del viale infatti, ha una lunga storia alle spalle e vederla andare giù fa il suo effetto, comunque la si pensi sulla scelta del Comune di dare un nuovo volto a questa strada. Qualcuno, osservando i tronchi fatti a pezzi, fa notare che mole piante sono malate; altri sostengono l'opposto. C'è chi si dice perplesso soprattutto pensando all'estate quando il sole cocente non sarà attenuato da nessuna chioma. A poco serve ricordare che tutti gli alberi saranno sostituiti: i cittadini ribattono che che le specie sono diverse e le nuove piante impiegheranno molto tempo prima di raggiungere un'altezza considerevole e utile per ombreggiare e far da barriera all'inquinamento. Altri non vogliono parlare al microfono, borbottano o scuotono la testa mentre proseguono il loro cammino.

Pubblichiamo le interviste raccolte da Toscana Tv durante il taglio.

Questo primo intervento di abbattimento è concluso. Ora si procederà con i lavori di sistemazione della strada e del marciapiede. Il Comune infatti, ha deciso di procedere per piccoli tratti, un lato per volta, in modo da non bloccare la circolazione e limitare i disagi per commercianti e residenti. Ricordiamo che il progetto prevede l'allargamento del marciapiede destro di 60 centimetri per ospitare anche il passaggio delle bici, la creazione di due corsie e la sistemazione del marciapiede sinistro. Gli alberi, come detto, saranno ripiantati e protetti da sosta selvaggia e asfalto. I posti auto aumenteranno di 22 unità rispetto agli attuali.

