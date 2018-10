20.10.2018 h 13:27 commenti

Viale Montegrappa, Comune sotto tiro. I residenti: "Questo progetto non lo vogliamo"

Commercianti e cittadini critici sulla riqualificazione della strada. Al centro della contestazione il restringimento della carreggiata e la realizzazione della pista ciclabile, ritenuta un doppione rispetto a quella che corre poco distante lungo il Bisenzio

alessandra agrati

Avrebbe dovuto essere una passeggiata con residenti e commercianti per discutere e confrontarsi sul nuovo assetto di viale Montegrappa, ma in realtà si è trasformata in una camminata in salita per l’assessore ai lavori pubblici Filippo Alessi.Al centro della contestazione, una sessantina le persone presenti, il restringimento della carreggiata e la realizzazione del marciapiede allargato destinato a bici e pedoni. Per i commercianti si aggiunge la critica alla mancanza di spazio per il carico e scarico delle merci e il timore che i gazebi vengano vietati. “Questo – spiegano gli esercenti – era un viale morto, grazie a noi è tornato a vivere, se il progetto andrà avanti saremo costretti a chiudere: mancano i parcheggi e la strada sarà a scorrimento lento”. Per i bar e i ristoranti la questione bersò è fondamentale:”Senza quegli spazi per cui paghiamo l’occupazione del suolo pubblico e abbiamo un regolare permesso di soggiorno, perdiamo il 60% del lavoro e allora andremo a mangiare a casa degli assessori”. Convince poco anche il marciapiede largo. “C’è una ciclabile a poca distanza – spiegano i residenti – non serve farne un’ altra. Inoltre il problema qui non è il traffico ma lo spaccio”.Proteste anche per l’annuncio del taglio degli alberi e del restringimento della carreggiata. “Il problema non è nel fine settimana – spiegano gli abitanti – ma piuttosto dal lunedì al venerdì in certi momenti della giornata si rimane bloccati con due corsie, figuriamoci con una sola”. Alessi, che non si è mai sottratto al confronto diretto, mantiene la calma: “Nulla è decisivo – spiega – qui siamo venuti con un’ idea da condividere: la strada è pericolosa e bisogna metterla in sicurezza sulle modalità siamo a discuterne insieme. Io sono però anche l’assessore all’ambiente e mi devo preoccupare anche della salute degli alberi che in viale Montegrappa hanno una prospettiva di vita molto limitata. I gazebi verranno mantenuti perché fanno parte del quartiere”. L’idea è di sostituire le piante che sono state potate eliminando le chiome per fare luce alle case, con fusti più bassi e adatti a vivere in una strada trafficata. Poche le voci a favore del progetto che prevede il restringimento della carreggiata, l’allargamento dei marciapiedi e la regolamentazione dei parcheggi. Il confronto con i residenti continuerà nelle prossime settimane con due date aggiuntive al programma già stabilito.