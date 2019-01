04.01.2019 h 13:33 commenti

Viale Montegrappa, al via il restyling "modificato". Ecco come cambierà questa strada

I lavori dovrebbero iniziare entro gennaio da piazza Europa verso via Fra Bartolomeo. Il marciapiede allargato con pista ciclabile sarà solo da un lato. La circolazione non sarà mai interrotta

Inizieranno tra poche settimane, probabilmente entro gennaio, i lavori di riqualificazione di viale Montegrappa con abbattimento e sostituzione delle alberature che costeggiano la strada su entrambi i lati. L'annuncio è stato dato questa mattina, 4 gennaio, dall'assessore Filippo Alessi nel corso del sopralluogo delle commissioni consiliari 3 e 4, presiedute rispettivamente da Luca Roti e Massimo Carlesi. Rispetto alla prima contestatissima versione, il progetto è stato modificato prevedendo l'allargamento del marciapiede per far posto alla pista ciclabile, solo sul lato destro. L'allargamento sarà minimo, 60 centimetri, e questo consentirà di ricavare due corsie stradali da tre metri l'una. Il lato sinistro sarà riqualificato ma non subirà modifiche sostanziali. Tutti i tigli saranno abbattuti e sostituiti con altri alberi d'alto fusto anche se ancora non è stata decisa la specie (in un altro tratto saranno abbattuti una ventina di alberi giudicati pericolanti).

I lavori inizieranno da piazza Europa verso via Fra Bartolomeo, a piccoli lotti e senza mai interrompere la circolazione stradale per non paralizzare tutta la città. Questo comporterà una dilatazione del cantiere che durerà circa un anno.

L'assessore Alessi garantisce che non saranno persi posti auto: "Anzi forse aumenteranno di qualche unità. Sono modifiche condivise con i cittadini. L'obiettivo è dare un nuovo volto a questa strada oggi troppo caotica e disordinata".

Sempre a gennaio inizierà un altro cantiere stradale "difficile", quello su via Firenze, per completare l'intervento di messa in sicurezza. Il tratto interessato è quello all'altezza della cementizia e prosegue il primo intervento terminato all'altezza di via Poggio Castiglioni.

Questo lotto arriverà fino al bar Gelli a La Querce. Sul lato destro, guardando Pistoia, saranno abbattuti 8 alberi per far posto al marciapiede e alla pista ciclabile, oggi completamente assenti con grave rischio soprattutto per i pedoni. "Su questa strada l'obiettivo è ridurre l'incidentalità che spesso è causata dall'eccessiva velocità. Il report 2017 ci dà 22 sinistri con feriti gravi. Non possiamo far finta di nulla. Riducendo la carreggiata costringiamo l'automobilsta a rallentare e a non distrarsi mentree guida. Non appena avremo dati raffrontabili, capiremo se l'effetto sul numero e sulla gravità degli incidenti è stato immediato".

Quasi contemporaneamente sarà realizzato il parcheggio lungo la ferrovia, sempre all'altezza della cementizia per recuperare la cronica carenza di posti auto nella zona.

Le commissioni 3 e 4 hanno effettuato anche un sopralluogo alle Fontanelle per visionare il risultato dell'intervento di riqualificazione di via Roma dove la creazione di un grande marciapiede ha ridotto la carreggiata e quindi anche la velocità degli automobilisti.

E.B.