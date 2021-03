22.03.2021 h 14:55 commenti

Viale Marzabotto a senso unico, Belgiorno (FdI): "Pronto ad andare alla Corte dei Conti"

Il partito di Giorgia Meloni si schiera a favore della battaglia degli oltre 600 cittadini di Maliseti che chiedono di istituire il doppio senso di circolazione o di invertire l'attuale, così come era stato indicato in sede di progettazione e presentazione

Rischia di finire alla Corte dei Conti lo scontro sul senso di marcia di viale Marzabotto tra il Comune di Prato, che ha istituito il senso unico in entrata, e gli oltre 600 cittadini di Maliseti firmatari della petizione per chiedere il doppio senso o al limite il senso unico in uscita così come era previsto nel progetto e come era stato annunciato in più sedi. Al fianco dei residenti infatti, è scesa Fratelli d'Italia che attraverso il suo capogruppo Claudio Belgiorno annuncia che chiederà l'intervento del prefetto e scriverà alla Corte dei Conti se l'amministrazione comunale non tornerà sui suoi passi. Gli abitanti di Maliseti non accettano che il completamento dell'arteria inaugurata nel settembre scorso per migliorare la viabilità della zona collegando l'area industriale alla Tangenziale, sia invece diventata una strada quasi a uso esclusivo dei residenti a causa della scelta di metterla non solo a senso unico ma anche nel verso opposto a quello utile, ossia in entrata. Grazie alla petizione, la questione è stata discussa in commissione 3 nelle scorse settimane, ma ad oggi non sembrano esserci novità. "Dopo aver studiato i vari documenti deliberati e votati e deliberati da Giunta e Consiglio Comunale - spiega il capogruppo di Fratelli d'Italia, Claudio Belgiorno - ci siamo subito attivati affinché venisse rispettato il volere dei cittadini di Maliseti. Dopo un sopralluogo sul posto e un video diretta denuncia abbiamo ricevuto decine di messaggi di conferma del disagio arrecato da questa decisione inusuale presa dell’amministrazione comunale al quartiere di Maliseti. Per tanto porteremo avanti la battaglia affinché viale Marzabotto diventi a doppio senso o almeno il senso di marcia sia in uscita verso la nuova viabilità. Così come è adesso dà l'idea di una “strada privata” ad uso esclusivo delle poche abitazioni presenti (circa 5) e delle due aziende private presenti. La bretella, che è stata pensata per collegare la zona industriale con la nuova viabilità, in realtà, così impostata, evita il traffico pesante su viale Marzabotto e questo aumenta i costi del progetto spesi dai contribuenti pratesi. Inoltre e non meno grave vogliamo capire come mai l'amministrazione comunale con tanto di delibera, variante urbanistica e approvazione del progetto definitivo, non ha realizzato quanto deciso e quanto votato negli atti pubblici. Se il nostro intervento non basterà siamo pronti a scrivere al Prefetto per capire se tutto ciò è lecito inoltre a chiedere alla Corte dei Conti spiegazioni sul costo dell'intera opera."

Edizioni locali collegate: Prato

