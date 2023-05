09.05.2023 h 15:27 commenti

Viaggio della memoria a Ebensee per quindici studenti pratesi

In programma anche un workshop sulla promozione dei diritti e dei valori sanciti dai trattati dell’Unione Europea e dalla Carta dei Diritti Fondamentali. A giugno saranno a Wangen in occasione dei festeggiamenti per i 35 anni di gemellaggio

Sono quindici gli studenti delle scuole superiori che dal 4 al 7 maggio hanno partecipato al viaggio della Memoria ad Ebensee. L'iniziativa rientra nel progetto “Insieme per il Futuro in Europa” e ha coinvolto le associazioni di gemellaggio ed i Comuni di Prato, Wangen ed Ebensee. Un viaggio che oltre la visita al campo di concentramento prevedeva anche un incontro con gli studenti delle altre due città, in un workshop sulla promozione dei diritti e dei valori sanciti dai trattati dell’Unione Europea e dalla Carta dei Diritti Fondamentali.

Le scuole superiori che hanno partecipato al progetto, pensato per il mantenimento della memoria storica, la partecipazione dei giovani alla vita istituzionale della propria città, lo sviluppo di politiche giovanili mirate, sono Cicognini, Copernico, Dagomari, Datini, Gramsci-Keynes, Livi e Marconi.

La seconda tappa del percorso sarà dal 22 al 26 Giugno a Wangen in occasione dei festeggiamenti per i 35 anni di Gemellaggio per approfondire le politiche di di inclusione giovanile nelle Istituzioni che la città gemellata tedesca . La terza, ed ultima tappa, sarà a Prato in occasione del Corteggio e del Settembre Pratese per approfondire i temi relativi all' integrazione multiculturale attraverso i percorsi scolastici, istituzionali e del volontariato.