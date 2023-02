13.02.2023 h 17:39 commenti

Viaggia su un monopattino rubato: alla vista della polizia scappa ma viene bloccato

E' successo domenica mattina in via Pistoiese. Gli agenti della Volante erano sulle tracce del mezzo che era stato trafugato in via Valentini mentre il proprietario stava facendo la spesa

Un trentaduenne ghanese con precedenti di polizia è stato denunciato per ricettazione dalla polizia che la mattina di domenica 12 febbraio lo ha sorpreso in via Pistoiese con un monopattino che era stato rubato poco prima in via Valentini. Era stato il proprietario a fermare la Volante denunciando di essere stato derubato del mezzo, lasciato in strada mentre stava facendo la spesa. I poliziotti, una volta avuta la descrizione del monopattino, hanno iniziato le ricerche trovando, appunto in via Pistoiese, il mezzo. L'uomo che lo stava conducendo, alla vista della macchina della polizia, lo aveva abbandonato, scappando a piedi. Ma la fuga è durata poco. Il ghanese è stato quindi denunciato mentre il monopattino è stato restituito al legittimo proprietario.

Edizioni locali collegate: Prato

