Viaggia in sella ad una bicicletta rubata, denunciato per ricettazione

L'uomo è stato fermato dalla polizia in piazza San Marco per non controllo di routine. La bici, oggetto di una denuncia di furto, è stata restituita al proprietario

Insieme ad un connazionale è stato fermato in sella ad una bicicletta per un normale controllo, ma il mezzo è risultato rubato e per lui, un bengalese, è scattata una denuncia per ricettazione. E' successo poco prima delle 20 di ieri, lunedì 31 luglio, in piazza San Marco. I due stranieri sono stati fermati e identificati, e il controllo ha fatto emergere che la bicicletta su cui uno dei due viaggiava, era stata oggetto di una denuncia di furto. Rintracciato il proprietario che è così potuto tornare in possesso della bici.



