27.07.2023 h 11:33 commenti

Viaggia contromano in monopattino, 43enne investito da una macchina

L'incidente è successo a Vaiano in via Braga, all'altezza della Farmacia. Sul posto la Municipale per i rilievi. L'uomo è stato trasportato in codice giallo al Santo Stefano

Contromano alla guida del monopattino viene investito da una macchina. E' successo questa mattina, 27 luglio, in via Braga a Vaiano all'altezza della farmacia.

L'uomo, un 43enne di nazionalità pakistana, che ha riportato un trauma alla gamba, è stato trasportato da un'ambulanza della Misericordia all'ospedale Santo Stefano in codice giallo. Sul posto la Municipale per i rilievi.

Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

