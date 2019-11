25.11.2019 h 13:37 commenti

Viadotti, sovrappassi, cavalcavia: interrogazione del consigliere comunale Garnier

Dopo il crollo del viadotto dell'autostrada Torino-Savona, Garnier ripropone la questione del monitoraggio e delle manutenzioni già presentata la scorsa estate. "Che ha fatto il Comune e come intende intervenire sulla società Autostrade per quanto di sua competenza"?

Un'interrogazione urgente per conoscere lo stato di salute dei cavalcavia, dei sovrappassi, dei viadotti e della passerelle che ci sono sul territorio pratese con particolare riferimento agli attraversamenti che interessano l'autostrada. A presentarla oggi, lunedì 25 novembre, è stato il consigliere comunale Marilena Garnier che già aveva chiesto conto lo scorso agosto del monitoraggio e degli eventuali interventi fatti dall'amministrazione o da altri enti e che torna sull'argomento dopo il crollo, ieri, di un viadotto sull'autostrada Torino-Savona.

“Visto che molti attraversamenti nel comune di Prato si trovano sull'autostrada Firenze-Mare e sono di competenza di Autostrade per la struttura e dell'ente per l'asfalto e le limitazioni di carico – scrive nella sua interrogazione Garnier – chiedo quanti sono, se sono state effettuati indagini sul loro stato e se si è eventualmente proceduto a manutenzioni e nel caso quando e chi le ha effettuate. Inoltre, chiedo come il Comune ha intenzione di intervenire sulla società Autostrade visti i numeri attraversamenti e quali interventi ha intenzione di attuare per scongiurare catastrofi come quella di ieri e, ancor prima, come quella del ponte Morandi a Genova”.



