14.01.2020 h 18:01 commenti

Viaccia piange la piccola Alessia, uccisa a 8 anni da un terribile male

La bambina da tre anni affrontava la sua lotta contro la malattia. Tanta commozione in tutta la frazione che si prepara a dare l'ultimo saluto nel funerale fissato per giovedì pomeriggio

Per tre anni ha lottato contro un male terribile, con la forza del suo essere bambina e la voglia di vivere e giocare. Ma stamani, 14 gennaio, purtroppo il suo cuore si è fermato per sempre, vinto dalla leucemia. E' tutta Viaccia, adesso, a piangere Alessia, la bambina di 8 anni morta in un lettino dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove era ricoverata.

La notizia ha subito fatto il giro della frazione ed è stata pubblicata sulla pagina Facebook che riunisce i residenti, suscitando immediatamente tantissimi messaggi di cordoglio e di affetto da parte di chi conosceva la piccola Alessia e i suoi familiari ma anche da chi solo oggi ha saputo della bambina.

La piccola salma è stata portata a Prato dai servizi funebri della Pubblica Assistenza, che ha allestito la camera ardente nelle Cappelle del Commiato di via San Jacopo. E sarà sempre la Pubblica Assistenza ad organizzare i funerali, fissati per giovedì 16 gennaio alle 15, nella chiesa parrocchiale di Viaccia.